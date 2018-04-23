Fenerbahçe yönetimi prim sisteminde değişim kararı aldı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    yönetimi prim sisteminde değişim kararı aldı

    Fenerbahçe yönetimi prim sisteminde değişim kararı aldı

    Fenerbahçe yönetimi takımda istenilen sonuçların gelmemesi nedeniyle yönetim harekete geçti ve prim sisteminde değişikliğe gitti.

    1. 23.4.2018 10:23
    2. Güncelleme: 23.4.2018 10:42
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