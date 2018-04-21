‘Vodafone Park’ta bize bıçak atıldı’ – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’ta bize bıçak atıldı’

    ‘Vodafone Park’ta bize bıçak atıldı’

    Olaylı derbiden sonra FB TV'de yapılan yayında, " ve olayları çıkardı. Yaralanma yok. Beşiktaşlılar hakeme sormadan içeri girdi. Hakem oyunu provoke etti" denildi.

    Yayında idari menajer Hasan Çetinkaya'nın 'ta kafasının yarıldığı fotoğraf da gösterilirken, "Bize o maçta 'Oynayın, bir şey yok denildi" açıklamaları yapıldı. Geceye damga vuran söz ise 'ın ağzından aktarıldı: "Bize Vodafone Park'ta bıçak bile atıldı. Bıçağı hakeme verdik, hakem 'Tamam ben raporuma yazarım' dedi ama sonra öğrendik ki hiçbir şey yazılmamış."
    1. 21.4.2018
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