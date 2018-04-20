Tahrik ettiler! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
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    Tahrik ettiler!

    Tahrik ettiler!

    , resmi siteden bir açıklama yaparak Beşiktaşlı ve 'in tribünleri tahrik ettiğini belirtti.

    , resmi siteden bir açıklama yaparak Beşiktaşlı ve 'in tribünleri tahrik ettiğini belirtti. Açıklamada, "Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek'in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem , maçı tatil etti. Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Yönetim Kurulu tarafından verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
    1. 20.4.2018
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