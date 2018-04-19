Fener'de rotasyon yok!
Kanarya, Beşiktaş karşısına Demir Grup Sivasspor maçındaki onbiriyle çıkacak.
Kanarya, Beşiktaş karşısına Demir Grup Sivasspor maçındaki onbiriyle çıkacak. Rotasyonun riskli olacağını düşünen Kocaman kadroda değişiklik yapmayacak. İlk 11'de Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali - Josef, Mehmet Topal - Dirar, Aatıf, Giuliano ve Soldado yer alacak.
PRİM KUPAYI ALINCA
Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisine yönelik özel prim koymama kararı aldı... Futbolcular finale yükselmeleri halinde ekstra bir prim almayacaklar. Başkan Aziz Yıldırım'ın kupanın kazanılması durumunda ise tüm takıma hatırı sayılır miktarda bir prim vermeyi planladığı ifade edildi.
PRİM KUPAYI ALINCA
Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisine yönelik özel prim koymama kararı aldı... Futbolcular finale yükselmeleri halinde ekstra bir prim almayacaklar. Başkan Aziz Yıldırım'ın kupanın kazanılması durumunda ise tüm takıma hatırı sayılır miktarda bir prim vermeyi planladığı ifade edildi.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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