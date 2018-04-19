Fener'de rotasyon yok! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fener'de rotasyon yok!

    Fener'de rotasyon yok!

    , karşısına maçındaki onbiriyle çıkacak.

    , karşısına maçındaki onbiriyle çıkacak. Rotasyonun riskli olacağını düşünen Kocaman kadroda değişiklik yapmayacak. İlk 11'de Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali - Josef, - Dirar, Aatıf, Giuliano ve yer alacak.

    PRİM KUPAYI ALINCA
    Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisine yönelik özel prim koymama kararı aldı... Futbolcular finale yükselmeleri halinde ekstra bir prim almayacaklar. Başkan 'ın kupanın kazanılması durumunda ise tüm takıma hatırı sayılır miktarda bir prim vermeyi planladığı ifade edildi.
    1. 19.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener'de rotasyon yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN