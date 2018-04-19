Fenerbahçe Doğuş 2'de 2 için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, beIN Haber ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Serinin ilk maçında sahasında rakibini 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, yarınki karşılaşmayı da kazanarak 2'de 2 yapmaya çalışacak.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 24 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.
- 19.4.2018 10:33
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Maicon kırmızı gördü, Galatasaray 10 kişi kaldı!
Toplam 6
Yorum
yuksel-69-74 Cimbomluyum ama şu gerçek fatih terim turu kendi eliyle vermiştir.ve şampiyonlukta gitti zaten sittin sene olamaz .
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UEFA’dan ‘iyi’ haber
Toplam 5
Yorum
onr Öldürmez süründürürler.
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UEFA’dan ‘iyi’ haber
Toplam 5
Yorum
YERDE GİREN ÇIKAN BİR OLUP MAKİNA GİBİ İŞLERDİ. BU KUPADA MAÇINDAKİ GS TAKIMINDA İKİ ÜÇ FUTBOLCU HARİÇ HEPSİ GÖNDERİLMELİDİR GS DAN. F . HOCA SEN BUNLARA NASIL KATLANIYORSUN. SENİN OLDUĞUN
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