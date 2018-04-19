Fenerbahçe Doğuş 2'de 2 için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    2'de 2 için sahaya çıkıyor

    Fenerbahçe Doğuş 2'de 2 için sahaya çıkıyor

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın 'nın Baskonia ekibini konuk edecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, beIN Haber ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    Serinin ilk maçında sahasında rakibini 82-73 mağlup eden , yarınki karşılaşmayı da kazanarak 2'de 2 yapmaya çalışacak.

    Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 'e yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 24 Nisan Salı günü 'da oynanacak.

    1. 19.4.2018 10:33
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