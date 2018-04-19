17 maçtır namağlup – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    17 maçtır namağlup

    17 maçtır namağlup

    , 'nda 17 maçtır yenilmiyor.

    , 'nda 17 maçtır yenilmiyor. Kupada en son 30 Kasım 2016'da 'ne kaybeden sarı-lacivertliler o tarihten bu yana oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kanarya bu sezon kupada yaptığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken 19 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.

    JANSSEN KULÜBEDE
    Sakatlığı geçen Vincent Janssen kupa derbisinde de yedek soyunacak. 'ın forma isteyen Hollandalı forveti hem maç eksiği hem de tansiyonu yüksek bir karşılaşma olacağı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli golcü, oyunun gidişatına göre şans bekleyecek.
    1. 19.4.2018
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