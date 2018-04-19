17 maçtır namağlup
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maçtır yenilmiyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maçtır yenilmiyor. Kupada en son 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği'ne kaybeden sarı-lacivertliler o tarihten bu yana oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kanarya bu sezon kupada yaptığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken 19 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.
JANSSEN KULÜBEDE
Sakatlığı geçen Vincent Janssen kupa derbisinde de yedek soyunacak. Aykut Kocaman'ın forma isteyen Hollandalı forveti hem maç eksiği hem de tansiyonu yüksek bir karşılaşma olacağı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli golcü, oyunun gidişatına göre şans bekleyecek.
JANSSEN KULÜBEDE
Sakatlığı geçen Vincent Janssen kupa derbisinde de yedek soyunacak. Aykut Kocaman'ın forma isteyen Hollandalı forveti hem maç eksiği hem de tansiyonu yüksek bir karşılaşma olacağı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli golcü, oyunun gidişatına göre şans bekleyecek.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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