İstediğim buydu!

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yüzü gülüyordu. Şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirten tecrübeli hoca, "İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. İlk yarıda bulduğumuz gollerle işi bitirdik ama ikinci 45'te daha dikkatli olmalıydık. Karşılaşmaya hızlı başladık. Bu bölümde skor daha farklı olabilirdi. İlk yarıda savunmada yapılan bireysel hatalar bizi zor durumda da bırakabilirdi. Ancak sonuçta şampiyonluk yarışı için önemli olan 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet" diye konuştu.

HÜCUMDA AKSADIK

Tecrübeli hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "İkinci devrede rakibimiz daha çok topla oynamasına rağmen net pozisyonlara girmelerine izin vermedik. Hücumda ise aksadık. Hafta başında da dediğim gibi artık oynanan futboldan çok alınan puanların önemli olduğu bir süreç. Biz de bu galibiyetlerin devamını getireceğiz ve şampiyonluk iddiamızı son maça kadar sürdüreceğiz."