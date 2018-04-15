İstediğim buydu!
Şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldıklarını belirten sarı-lacivertlilerin hocası, “Önemli olan galibiyetti ve bunu başardık. Devamını da getireceğiz. İddiamız son saniyeye kadar sürecek” dedi
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yüzü gülüyordu. Şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirten tecrübeli hoca, "İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. İlk yarıda bulduğumuz gollerle işi bitirdik ama ikinci 45'te daha dikkatli olmalıydık. Karşılaşmaya hızlı başladık. Bu bölümde skor daha farklı olabilirdi. İlk yarıda savunmada yapılan bireysel hatalar bizi zor durumda da bırakabilirdi. Ancak sonuçta şampiyonluk yarışı için önemli olan 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet" diye konuştu.
HÜCUMDA AKSADIK
Tecrübeli hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "İkinci devrede rakibimiz daha çok topla oynamasına rağmen net pozisyonlara girmelerine izin vermedik. Hücumda ise aksadık. Hafta başında da dediğim gibi artık oynanan futboldan çok alınan puanların önemli olduğu bir süreç. Biz de bu galibiyetlerin devamını getireceğiz ve şampiyonluk iddiamızı son maça kadar sürdüreceğiz."
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:28
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Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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