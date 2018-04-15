İstediğim buydu! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    İstediğim buydu!

    İstediğim buydu!

    yarışında kritik bir 3 puan aldıklarını belirten sarı-lacivertlilerin hocası, “Önemli olan galibiyetti ve bunu başardık. Devamını da getireceğiz. İddiamız son saniyeye kadar sürecek” dedi

    Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe 'ın yüzü gülüyordu. yarışında kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirten tecrübeli hoca, "İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. İlk yarıda bulduğumuz gollerle işi bitirdik ama ikinci 45'te daha dikkatli olmalıydık. Karşılaşmaya hızlı başladık. Bu bölümde skor daha farklı olabilirdi. İlk yarıda savunmada yapılan bireysel hatalar bizi zor durumda da bırakabilirdi. Ancak sonuçta şampiyonluk yarışı için önemli olan 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet" diye konuştu.

    HÜCUMDA AKSADIK
    Tecrübeli hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "İkinci devrede rakibimiz daha çok topla oynamasına rağmen net pozisyonlara girmelerine izin vermedik. Hücumda ise aksadık. Hafta başında da dediğim gibi artık oynanan futboldan çok alınan puanların önemli olduğu bir süreç. Biz de bu galibiyetlerin devamını getireceğiz ve şampiyonluk iddiamızı son maça kadar sürdüreceğiz."

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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