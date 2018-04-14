Aykut Kocaman: "Bu algıyı yıkamadık" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : "Bu algıyı yıkamadık"

    Aykut Kocaman: "Bu algıyı yıkamadık"

    “Kamuoyuna bakarsan ve çağlayanlar gibi oynuyor, F.Bahçe ise kötü! Defansif oynuyor, gol atamıyor. Bu algıyı yıkamadık gitti. Artık bunlarla uğraşmayacağım”

    Teknik Direktörü , maçı öncesi gündem oluşturacak önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, iyi bir takım olmalarına ve şampiyonluk iddialarını sürdürmelerine rağmen "haksızca" ve "ağır" şekilde eleştirildiklerini, artık bunlarla uğraşmayacağını söyledi. İşte tecrübeli hocanın sözleri:

    ÇOK UĞRAŞTIM, DEĞİŞMEDİ
    "Dünyanın en zor şeyi algıyı yıkmak. Biz bir türlü teknik heyet olarak 'Fenerbahçe kötü oynuyor' algısını yıkamadık. İyi bir takımımız var, rakiplerimizi yendik, ligin en çok gol atan takımlarından biriyiz. Ancak kamuoyuna bakarsan ve çağlayanlar gibi oynuyor, kazanıyor. Fenerbahçe ise kötü oynuyor, defansif oynuyor, gol atamıyor! Artık bunlarla uğraşmayı bıraktım. Bu algıyı yıkmak için çok uğraştım ama görüyorum ki bir şey değişmiyor. Bundan sonra işimize bakacağız.

    ARARIZ O PUANLARI
    Fikstür gösteriyor ki, iki maçta 6 puan bıraktığımız Akhisar maçlarını, ve 'ye verdiğimiz 2'şer puanı arayacağız. Bundan sonra takımımın puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bütün maçları kazanırız. Ama ipler bizim elimizde değil. Kazanıp beklemek zorundayız. Sezon sonunda yerimizi bizden ziyade rakipler belirleyecek."

    AYIPTIR, GÜNAHTIR! / MİNİ YORUM / EMRE BOL
    Aykut Kocaman yerden göğe kadar haklı. Normal şartlarda başka bir teknik adam olsa, bu kalibresi düşük kadroyla şampiyonluk yarışının içinde dahi olamazdı. Fenerbahçe şu anda ligin en çok gol atan ikinci takımı olmasına rağmen, savunma futbolu oynuyor diye eleştiriliyor. Kariyerini Aykut Kocaman düşmanlığı üzerine kuran bazı yorumcular yüzünden oluşturulan bu algının aslında karşılığı yok. Ayıptır, günahtır arkadaşlar. Aykut hoca sezon sonunda şampiyon olsa eminim ona da bir kulp bulurlar! Ama herkes şunu bilsin, sonunda mahcup olacaklar. O zaman geldiğinde "bazılarının" yüzünün kızaracağını sanmıyorum!
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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