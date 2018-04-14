Arouna Kone: "Fener’e en az bir golüm var" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : "Fener’e en az bir golüm var"

    Arouna Kone: "Fener’e en az bir golüm var"

    'un forvet oyuncusu , 'yi evine puansız göndermek istediklerini söyledi.

    'un forvet oyuncusu , 'yi evine puansız göndermek istediklerini söyledi. Ligde toplam 11 golü bulunan, son 12 karşılaşmada ise sadece 3 kez fileleri sarsabilen Kone, "Üç maçtır suskunum. Ancak bu maça çok iyi hazırlandım, en az bir gol atacağım" iddiasında bulundu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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