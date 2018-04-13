Ölmek var dönmek yok
Zorlu maça tam kapasite hazırlanan sarı-lacivertli ekipte herkesin dilinde “şampiyonluk” var. 6’da 6 yapma azminden sapma göstermeyen futbolcular, “ya hep ya hiç” sloganıyla birbirlerini motive ediyorlar
MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜN
6 maçı da kazanmak için ant içen sarı-lacivertli futbolcular, "ya hep ya hiç" diyerek birbirlerini motive ederlerken, futbolcuların şampiyonluğa olan inancı teknik direktör Aykut Kocaman'ın yüzünü fazlasıyla güldürüyor. Kocaman, "Maç maç gideceğiz. Şimdi sadece Sivasspor'u düşünün, çünkü zor maç olacak" diyerek futbolcularını uyarırken, sık sık video analiz toplantıları düzenliyor.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:56
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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