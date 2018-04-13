Ölmek var dönmek yok – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ölmek var dönmek yok

    Ölmek var dönmek yok

    Zorlu maça tam kapasite hazırlanan sarı-lacivertli ekipte herkesin dilinde “şampiyonluk” var. 6’da 6 yapma azminden sapma göstermeyen futbolcular, “ya hep ya hiç” sloganıyla birbirlerini motive ediyorlar

    Ligde son iki maçını kazanan ve kalan 6 maçı da kayıpsız geçerek şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de moral ve motivasyon en üst seviyede. Sivasspor maçı öncesi takımda eksik ve cezalı futbolcu olmaması ise teknik heyetin yüzünü güldürüyor. İdmanlar büyük bir azim ve kararlılıkla devam ederken, Samandıra'da şampiyonluktan başka bir şey konuşulmuyor.

    MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜN
    6 maçı da kazanmak için ant içen sarı-lacivertli futbolcular, "ya hep ya hiç" diyerek birbirlerini motive ederlerken, futbolcuların şampiyonluğa olan inancı teknik direktör Aykut Kocaman'ın yüzünü fazlasıyla güldürüyor. Kocaman, "Maç maç gideceğiz. Şimdi sadece 'u düşünün, çünkü zor maç olacak" diyerek futbolcularını uyarırken, sık sık video analiz toplantıları düzenliyor.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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