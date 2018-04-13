Mayısta temel atılıyor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    temel atılıyor

    Mayısta temel atılıyor
    AZİZ Yıldırım, altyapıda büyük bir devrime hazırlanıyor. Daha önce Gebze'de büyük bir arazi alan Kulübü, bu araziye altyapı tesislerini kuracak. Anlaşma sağlanan ve ismi şimdilik sır gibi saklanan Avrupalı altyapı hocasının raporu doğrultusunda çalışmalara başlandı. Tesislerin temel atma töreni mayıs ayında gerçekleştirilecek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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