Fenerbahçe, Sivas deplasmanında

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 10 puan topladı ve kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Kayserispor'u da 5-0 mağlup ederken, sahasında Osmanlıspor'u 2-0 ile geçti. Fenerbahçe tek puan kaybını ise sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçında yaşadı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki 54 puanlı sarı-lacivertliler, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 4. sırada girdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE UZUN BİR ARADAN SONRA TAM KADRO

Sarı-lacivertliler, ligde uzun bir aradan sonra Demir Grup Sivasspor maçına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de geçen hafta cezalı olan Aatıf Chahechouhe'nin cezası sona ererken takımda sakat oyuncu bulunmuyor.

Uzun süreli sakatlığı sona eren Vincent Janssen hafta içinde takımla çalışmalara katıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Hollandalı futbolcuyu maç eksiği sebebiyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosuna alması ise beklenmiyor.

Sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasında Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.