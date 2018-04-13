‘Bloke’ cezası – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ‘Bloke’ cezası

    ‘Bloke’ cezası
    , Osmanlıspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı F.Bahçeli taraftarların kartlarını bir maçlığına bloke etti. Maraton ÜST H,I bloka giriş yapan seyirciler, 'deki Antalyaspor maçına giremeyecek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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