Benfica'da Fenerbahçe isyanı
Beto'nun Fenerbahçe'den aldığı teklif Benfica'da infiale yol açtı
MOURİNHO DA PEŞİNDE?
Jose Beto'nun peşinde Avrupa'nın başka devleri de var. Shakhtar Donetsk'in teklif yapma hazırlığında olduğu Portekizli ünlü scout'u Manchester United'ın hocası Jose Mourinho da istiyor. Beto, Fenerbahçe iddiaları için herhangi bir açıklama yapmadı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:45
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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