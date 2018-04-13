Benfica'da Fenerbahçe isyanı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'da isyanı

    Benfica'da Fenerbahçe isyanı

    Beto'nun 'den aldığı teklif 'da infiale yol açtı

    Portekiz ekibinin taraftarları sosyal medyadan, "Scouting departmanının başını kaybetmek demek takımın geleceğini elden kaçırmak demektir. İyi bir scout, iyi bir teknik direktörden önemlidir. para basma makinesini kaçıramaz" isyanında bulundu.

    MOURİNHO DA PEŞİNDE?
    Jose Beto'nun peşinde Avrupa'nın başka devleri de var. Shakhtar Donetsk'in teklif yapma hazırlığında olduğu Portekizli ünlü scout'u Manchester United'ın hocası Jose Mourinho da istiyor. Beto, Fenerbahçe iddiaları için herhangi bir açıklama yapmadı.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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