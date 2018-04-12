Hücuma 3 kat fazla yardım
Mehmet Topal ile Josef'ın en çok eleştirildikleri konu defansif ağırlıklı oynamaları...
Mehmet Topal ile Josef'ın en çok eleştirildikleri konu defansif ağırlıklı oynamaları... Ancak iki futbolcunun Osmanlıspor maçında, hücuma yaptıkları katkı savunmayı neredeyse üçe katladı. Topal 1. bölgede 7 kez topla oynarken, 3. bölgede (rakip saha) bu rakam 18'e çıktı. Josef de Souza da 1. bölgede 3 kez, 3. bölgede ise 10 kez topla oynadı.
DEPLASMAN KORKUSU YOK
Demir Grup Sivasspor deplasmanı 'tehlikeli' gözükse de Fenerbahçe'nin dış saha karnesi güven veriyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda en başarılı takım. Dış sahadaki 14 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Kanarya, son iki deplasmanında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0, Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.
DEPLASMAN KORKUSU YOK
Demir Grup Sivasspor deplasmanı 'tehlikeli' gözükse de Fenerbahçe'nin dış saha karnesi güven veriyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda en başarılı takım. Dış sahadaki 14 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Kanarya, son iki deplasmanında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0, Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Hücuma 3 kat fazla yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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