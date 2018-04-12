Hücuma 3 kat fazla yardım – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Hücuma 3 kat fazla yardım

    Hücuma 3 kat fazla yardım

    ile Josef'ın en çok eleştirildikleri konu defansif ağırlıklı oynamaları...

    ile Josef'ın en çok eleştirildikleri konu defansif ağırlıklı oynamaları... Ancak iki futbolcunun maçında, hücuma yaptıkları katkı savunmayı neredeyse üçe katladı. Topal 1. bölgede 7 kez topla oynarken, 3. bölgede (rakip saha) bu rakam 18'e çıktı. Josef de Souza da 1. bölgede 3 kez, 3. bölgede ise 10 kez topla oynadı.

    DEPLASMAN KORKUSU YOK
    Demir Grup Sivasspor deplasmanı 'tehlikeli' gözükse de 'nin dış saha karnesi güven veriyor. Sarı-lacivertliler, 'de bu sezon deplasmanda en başarılı takım. Dış sahadaki 14 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Kanarya, son iki deplasmanında Evkur 'u 2-0, 'u 5-0 mağlup etti.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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