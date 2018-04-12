Altyapılarda Paşa’yı yendi
F.BAHÇE altyapı takımları dün Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarılacivertliler, U14 Ligi 25. hafta mücadelesinde rakibini 1-0 yenerken gol Muhammet Onur'dan geldi. U14 Takımı zirvedeki yerini pekiştirdi. U15 Takımı da yine 25. hafta maçında İstanbul ekibini 2-0 mağlup etti. Kanarya'nın sayılarını Furkan (K.K) ve Gürol kaydetti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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