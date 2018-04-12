Altyapılarda Paşa’yı yendi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Altyapılarda Paşa’yı yendi

    Altyapılarda Paşa’yı yendi
    F.BAHÇE altyapı takımları dün ile karşılaştı. Sarılacivertliler, Ligi 25. hafta mücadelesinde rakibini 1-0 yenerken gol Muhammet Onur'dan geldi. U14 Takımı zirvedeki yerini pekiştirdi. U15 Takımı da yine 25. hafta maçında ekibini 2-0 mağlup etti. Kanarya'nın sayılarını Furkan (K.K) ve Gürol kaydetti.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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