Yiğido evinde üç devi mağlup etti – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Yiğido evinde üç devi mağlup etti

    Yiğido evinde üç devi mağlup etti
    'ın, "Konyaspor'a 5-0 yenilmesi hiç kimseyi aldatmasın" dediği Demir İnşaat Sivasspor, sahasında son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, devlere ise geçit vermedi.

    Yiğidolar, bu sezon evinde ve 'ı 2-1, 'i ise 1-0'lık skorlarla mağlup etti, Trabzonspor'a ise 2-1 yenildi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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