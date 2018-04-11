Bayer Leverkusen'den Giuliano'ya 15 milyon euro – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'den Giuliano'ya 15 milyon euro

    <a href="/index/bayer-leverkusen?id=0ab27e13-f999-4d0b-ba1d-26a7727195e9" class="" rel="tag">Bayer Leverkusen</a>'den Giuliano'ya 15 milyon euro

    İngiliz kulüplerinin Josef'e olan ilgisi devam ederken bir haber de bu kez Giuliano için Almanya'dan geldi.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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