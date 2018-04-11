Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Geçen haftanın başında, “Tüm karşılaşmalarımızı kazanırsak ilk iki yüzde 90 garanti” diyen sarı-lacivertli hoca, bu oranı yüzde yüze çıkardı. Şampiyonluk içinse, “Eğer 6’da 6 yapabilirsek ipi de göğüsleyebiliriz” iddiasında bulundu
Tecrübeli teknik direktör, ligde kalan 6 hafta ve şampiyonluk şansları ile ilgili düşüncelerini dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda paylaştı. Üç rakiple yarışmalarının gözlerini korkutmamalarını isteyen Kocaman, "Bariz bir şekilde fikstür avantajımız var. Bunu iyi değerlendirirsek ipi göğüsleyebiliriz" dedi.
Osmanlı maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Tüm maçlarımızı kazanırsak ilk iki yüzde 90 garanti" diyen Aykut Kocaman, bu oranı yüzde yüze çıkarırken, deplasmandaki Sivas maçının daha da önemli hale geldiğini söyledi. Sarı-lacivertli hoca, şampiyonluk şansları içinse, "Eğer 6'da 6 yaparsak çok ipi de göğüsleyebiliriz" iddiasında bulundu.
6 MAÇIN 4'Ü İÇERDE
Fenerbahçe'nin İstanbul dışında sadece iki maçı var; Sivas ve Karabük... Kasımpaşa deplasmanı dahil 4 maç ise İstanbul'da. Kanarya; Antalya, Bursa ve Konya'yla Kadıköy'de oynayacak. Aykut hoca, bu durumu fırsata çevirmek zorunda olduklarını öğrencilerine aktarırken, "Sivas'ta sezonun en önemli maçlarından birine çıkacağız. Kazanmak zorundayız. Bunu camiamıza borçluyuz" dedi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
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AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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