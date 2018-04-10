Tecrübe konuşuyor

Kanarya'nın yükselen performansında Volkan Demirel'in payı büyük... Başarılı file bekçisi Süper Lig'de forma giydiği son 5 karşılaşmada da kalesinde gol görmedi. Ligin ilk yarısında kötü bir grafik çizen ve 11 maçta 13 gol yiyen Volkan, ikinci devrede gerçek performansını buldu. 8 maçta kaleyi devralan 36 yaşındaki eldiven, sadece 4 gole izin verdi. Volkan Demirel hali hazırda 470 dakikadır gol yemeyerek bu kategoride kaleciler arasında birinci sırada yer alıyor. Başarılı eldiveni son olarak 3 Şubat'ta oynanan Gençlerbirliği maçının 70. dakikasında Marko Milinkovic avlamıştı. sarı-lacivertli kaptanın 5 maçlık rekoruna Süper Lig'de bu sezon yaklaşabilen kaleci yok. Beşiktaşlı Fabri, Trabzonsporlu Onur Kıvrak, Teleset Mobilya Akhisar'dan Milan Lukac, Y.Malatya'dan Ertaç Özbir ve Atiker Konya'dan Serkan Kırıntılı en fazla 3 maç üst üste kalelerini gole kapatmayı başardılar.



Kanarya en son Şubat- Nisan 2016 tarihleri arasında 5 maç üst üste gol yememişti. Bu dönemde de kalede Volkan Demirel vardı.

VOLKAN 'IN 5 MAÇLIK MÜTHİŞ PERFORMANSI

M.Başakşehir-F.Bahçe 0-2

Y.Malatya-F.Bahçe 0-2

F.Bahçe-G.Saray 0-0

Kayseri-F.Bahçe 0-5

F.Bahçe-Osmanlı 2-0



'Rekor kırmak istiyorum'

Volkan Demirel, 5 maçlık gol yememe serisini lig sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyor. 2009-10 sezonunda 9 maç gol yemeyen tecrübeli eldiven bu rekorunu geliştirmek istiyor. Volkan "Böyle devam etmek istiyorum. Sezon sonuna kadar bu performansımı sürdürmeyi planlıyorum" diye konuştu. Süper Lig'de en uzun gol yememe rekoru 12 maçla Şenol Güneş'e ait (Trabzonspor'da).