‘Onu görmemiştin bunu nasıl gördün’ – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ‘Onu görmemiştin bunu nasıl gördün’

    ‘Onu görmemiştin bunu nasıl gördün’
    F.Bahçe'nin Osmanlı maçında Skrtel ile attığı golü veren yan hakem Cevdet Kömürcüoğlu Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Kömürcüoğlu'nun 2-2 biten maçındaki rakibin golle sonuçlanan pozisyonda dışarıdan çevirdiği topu görmediğini söyleyen Beşiktaşlılar, "Onu görmedin bunu nasıl gördün" sözleriyle yan hakeme tepki gösterdiler.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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