Fenerbahçe kalesini 4 maçtır gole kapadı! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    kalesini 4 maçtır gole kapadı!

    Fenerbahçe kalesini 4 maçtır gole kapadı!

    ligin son dört haftasında oynadığı maçlarda kalesini gole kapadı

    ligin son dört haftasında oynadığı maçlarda kalesini gole kapadı. Son olarak Akhisarspor ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler o maçtan sonra oynadıkları 4 karşılaşmayı da kalesinde gol görmeden tamamladı. Kaleci bu maçlarda tecrübeisini sahaya yansıtırken takımının topladığı 10 puanda da başrolü oynayan isim oldu.

    KAMENİ KULÜBEYE
    Akhisar ile oynanan maçın ardından 'den eldivenleri alan Volkan sırasıyla, Yeni , , ve maçlarını gol yemeden tamamladı. Volkan dünkü Osmanlıspor maçında da başarılı bir performans sergilerken, 85. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Cikalleshi'nin karşı karşıya vuruşunda rakibine gol izni vermedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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