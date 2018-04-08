MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-0 Osmanlıspor
Osmanlıspor karşısında ilk yarıda gol pozisyonuna giremeyen ve 45 dakikada kaleye sadece bir şut çekebilen Fenerbahçe, ikinci yarıda Valbuena'nın oyuna girmesiyle kendine geldi ve 6 dakikada 2 golle işi bitirdi. Osmanlıspor'u 2-0 yenen Sarı Kanarya kazanmak zorunda olduğu maçta sürprize izin vermedi
Süper Lig'in 28. haftasında sarı-lacivertliler sahasında Osmanlıspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
İLK YARIDA TEK ŞUT
Golsüz eşitlikle geçen ilk yarı izleyenleri adeta uyuttu. İlk 45 dakika iki takımın da kaleyi bulmayan birer şutuyla geçildi.
İkinci yarıda Valbuena'nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe rakibini abluka altına aldı.
Dakikalar 54'ü gösterdiğinde savunmanın yıldızı Skrtel sahneye çıktı ve maçın gol perdesini açtı.
HAKEM ÇİZGİYİ GEÇTİ DEDİ
Skrtel'in perdeyi açan golünde topun geçip geçmediği tartışma yarattı.
Valbuena'nın kullandığı kornere kale önünde Skrtel kafayı vurdu. Kaleci Karcemarskas top ağlarla buluşmadan kontrol etti. Yan hakem topun çizgiyi geçtiği yönünde karar verdi.
SOLDADO RAHATLATTI
Fenerbahçe 60'da Soldado'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Topu kapan Giuliano ceza sahasına sokulup şutunu çekti. Direkten dönen topu Soldado ağlarla buluşturdu.
66. dakikada kaleciyi önde yakalayan Soldado'nun aşırtma vuruşu üst direkten döndü.
85. dakikada Osmanlıspor farkı 1'e indirme fırsatını kullanamadı. Osmanlısporlu Sokol Cikalleshi bir anda karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruş yandan auta çıktı.
Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 54'e çıkardı.
Osmanlıspor ise 28 puanla 16. sırada kaldı.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:51
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