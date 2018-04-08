Fenerbahçe - Osmanlıspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 28. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor Ülker Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir viraja giren sarı lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?



Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Volkan, Şener, Skrtel, Roman, Hasan Ali, Dirar, Josef, Topal, Giuliano, Alper, Soldado?.



Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Yalçın, Ceyhun, Pinto, Anıl, Muhammed, Musa, Umar, Serdar, Regattin, Mehmet Batdal.





FENERBAHÇE-OSMANLISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı Ülker Stadı'nda 8 Nisan Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak.



Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yardımcı hakem olarak görev alacak.

18. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak. Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı.



Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti.

İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



JANSSEN SAKAT, AATIF CEZALI

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesinde Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in sakatlığı sürerken, Fas asıllı Aatif Chahechouhe cezalı durumda. Kayserispor mücadelesinin 55'inci dakikasında sarı kart gören Aatif, bu nedenle Osmanlıspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



KALESİNDE 3 MAÇTIR GOL GÖRMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertli ekip ligin 25'inci haftasında konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 gol kaydetti. 26'ncı haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol olmazken, 27'nci haftada oynanan Kayserispor maçında sarı-lacivertliler kalesinde gol görmeyip mücadeleden 5-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde en uzun gol yememe serisini de elinde bulunduruyor.



GIULIANO'DAN 6 MAÇTA 5 GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, ligde forma bulduğu son 6 mücadelede 5 gol kaydetti. Ligin 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 20 ve 60'ıncı dakikalarda gol bulan Giuliano, 24'üncü haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin 57'nci dakikasında, 25'inci hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında, son olarak ise 27'nci haftadaki 5-0'lık Kayserispor maçının 86'ncı dakikasında fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu 23'üncü haftadaki Beşiktaş, 26'ncı haftadaki Galatasaray karşılaşmalarında ise gol bulamadı.



OSMANLI SON 5 MAÇINI KAYBETMEDİ

Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.