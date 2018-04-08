Ali Muhammed 100. maçına çıktı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    100. maçına çıktı

    Ali Muhammed 100. maçına çıktı

    Doğuş’un başarılı basketbolcusu , ’nde karşısında forma giyerek, 100. maçına çıkmış oldu.

    Doğuş'un milli basketbolcusu sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği üçüncü sezonunda dalya dedi. Deneyimli basketbolcu Muhammed, 'nin 24. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelesinde kadroda yer alarak, ligde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına geride bırakmış oldu. Fenerbahçe kariyerine başladığı dönem ligde 42 maçta forma giyen başarılı gard, sarı-lacivertlilerde geçirdiği ikinci sezonda ise 38 lig maçında görev yaptı. Ali Muhammed, üçüncü sezonu olan bu dönemde ise 20 karşılaşmada formasını terletti.

    Yıldız basketbolcu, 100. müsabakasını oynadığı Trabzonspor karşısında 16 dakika 6 saniye süre alarak, kaydettiği 8 sayı ile takımına katkı sağladı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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