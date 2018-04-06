Zeljko Obradovic: "Dörtlü Final'e kalacağımıza inanıyoruz" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    : "'e kalacağımıza inanıyoruz"

    <a href="/index/zeljko-obradovic?id=5e23487b-3b22-42bd-a861-b4b1235f2350" class="" rel="tag">Zeljko Obradovic</a>: "<a href="/index/dortlu-final?id=ba348d29-98c6-4552-9f3f-c658761ad0fb" class="" rel="tag">Dörtlü Final</a>'e kalacağımıza inanıyoruz"

    Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , THY play-off turunda eşleştikleri 'nın Baskonia takımını geçerek 'e kalacaklarına inandığını söyledi.

    Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi'ne katılan Obradovic, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    THY 'nde normal sezonu 2. sırada bitiren sarı-lacivertlilerin başantrenörü Obradovic, Baskonia eşleşmesini şöyle değerlendirdi:

    "Artık daha fazla ciddiyet zamanı. Baskonia sezona iyi başlayamadı. Son dönemde çok iyi toparladılar. Sezon içinde başantrenör değiştirdiler. Yeni koç geldikten sonra sadece dün 'e kaybettiler. 'e kalacağımıza inanıyoruz."

    Mental olarak çok iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli Sırp başantrenör, "Baskonia serisinde şu ana kadar oynadığımızdan daha iyi oynamalıyız. Maç maç ilerlememiz lazım. 48 saat arayla maçlar oynayacağız. Bütün oyuncularım, en iyi seviyede 'e gitmek istiyorsa hazır olmak zorundalar. En önemlisi saha avantajından faydalanmalıyız. Taraftarımızın da takımın parçası olarak bize katkıda bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "'e kalacağımıza inanıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN