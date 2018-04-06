Kıran kırana mücadele! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
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    Kıran mücadele!

    Kıran <a href="/index/kirana?id=f1e0d690-20e3-445e-8f4e-4554c7a0d89a" class="" rel="tag">kırana</a> mücadele!
    F.BAHÇE, pazar günü 'de oynayacağı Osmanlı maçının hazırlıklarını büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Dünkü idmanda Üç gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç oynadılar. Futbolcularının hırsı, 'ın yüzünü güldürdü.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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