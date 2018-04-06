Bunu sadece F.Bahçe başarır
Sarı-lacivertli hoca, “Ligde 7’de 7 yapma şansı olan tek takım biziz. Yeter ki Kayseri’deki futbolu sergileyelim” diyerek, öğrencilerinden “şampiyonluk inancına sıkı sıkıya sarılmalarını” istedi
Teknik direktör Aykut Kocaman, bunu sürekli öğrencilerine hatırlatıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takıma yönelik bir motivasyon konuşması daha yaptı.
Kayseri'de sergiledikleri futbolun umut verici olduğunu belirten Kocaman, "Sezonun en iyi oyunlarından birini sergiledik, çünkü 90 dakika boyunca takım disiplininden hiç uzaklaşmadık. Böyle oynamaya devam edersek, az gibi görünen şampiyonluk şansımızı her hafta biraz daha yükseltiriz" vurgusu yaptı.
'8'de 8' hedefi belirleyip, Kayseri'de bu hedefe yönelik olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Kocaman, "Durmak yok. Aynı inançla, aynı motivasyonla yola devam edeceğiz ve işallah tüm maçlarımızı kazanacağız. Unutmayın; ligde bunu sadece Fenerbahçe başarabilir" dedi.
BİZ YETER Kİ KAZANALIM
Kalan 7 haftada birbirleriyle oynayacak olan Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın en az 2'şer maçta puan kaybedeceklerini iddia eden Kocaman, "Yeter ki biz üstümüze düşeni yapalım, şampiyonluk inancına sıkı sıkıya sarılalım. Bu tabloda kimin şampiyon olacağız hiç belli olmaz" diye konuştu.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:12
-
G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
-
İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
-
"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
Bunu sadece F.Bahçe başarır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.