Bunu sadece F.Bahçe başarır – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Bunu sadece F.Bahçe başarır

    Bunu sadece F.Bahçe başarır

    Sarı-lacivertli hoca, “Ligde 7’de 7 yapma şansı olan tek takım biziz. Yeter ki ’deki futbolu sergileyelim” diyerek, öğrencilerinden “şampiyonluk inancına sıkı sıkıya sarılmalarını” istedi

    Fenerbahçe, Galatasaray'la aradaki 6 puan farka rağmen pes etmeye niyetli değil. En son Roberto Soldado, "7'de 7 yaparsak ipi göğüsleriz" açıklaması yaptı. Takımda herkesin düşüncesi de aynı yönde...

    Teknik direktör Aykut Kocaman, bunu sürekli öğrencilerine hatırlatıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takıma yönelik bir motivasyon konuşması daha yaptı.

    Kayseri'de sergiledikleri futbolun umut verici olduğunu belirten Kocaman, "Sezonun en iyi oyunlarından birini sergiledik, çünkü 90 dakika boyunca takım disiplininden hiç uzaklaşmadık. Böyle oynamaya devam edersek, az gibi görünen şampiyonluk şansımızı her hafta biraz daha yükseltiriz" vurgusu yaptı.

    '8'de 8' hedefi belirleyip, 'de bu hedefe yönelik olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Kocaman, "Durmak yok. Aynı inançla, aynı motivasyonla yola devam edeceğiz ve işallah tüm maçlarımızı kazanacağız. Unutmayın; ligde bunu sadece Fenerbahçe başarabilir" dedi.

    BİZ YETER Kİ KAZANALIM
    Kalan 7 haftada birbirleriyle oynayacak olan Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın en az 2'şer maçta puan kaybedeceklerini iddia eden Kocaman, "Yeter ki biz üstümüze düşeni yapalım, şampiyonluk inancına sıkı sıkıya sarılalım. Bu tabloda kimin şampiyon olacağız hiç belli olmaz" diye konuştu.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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