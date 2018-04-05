Taktik, pas ve pres çalıştılar – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    , pas ve pres çalıştılar

    <a href="/index/taktik?id=28034317-b161-4c5a-8bd7-c5cf2e5f60ba" class="" rel="tag">Taktik</a>, pas ve pres çalıştılar
    bir günlük iznin ardından maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. İdman çalışma ile sona erdi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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