Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
Bente Şen için Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başkanvekilleri Nihan Özdemir ve Ali Dürüst, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bazı yöneticileri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, iş adamı Ali Ağaoğlu başta olmak üzere spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Ali Şen ve ailesine taziye mesajlarını iletmek isteyen sevenleri uzun bir kuyruk oluşturdu.
Ali Şen, eşi merhume Bente Şen'in tabutunu cenaze aracına kadar en önde kendisi taşıdı.
Kılınan cenaze namazının ardından Bente Şen, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:20
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
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