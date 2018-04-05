Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı

    Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı

    Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

    Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'in vefat eden eşi Bente Şen'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

    Bente Şen için Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Başkanı Mevlüt Uysal, (TFF) başkanvekilleri Nihan Özdemir ve , Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , Beşiktaş Kulübü Başkanı , Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı , Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı , sarı-lacivertli kulübün bazı yöneticileri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, iş adamı başta olmak üzere spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

    Ali Şen ve ailesine taziye mesajlarını iletmek isteyen sevenleri uzun bir kuyruk oluşturdu.

    Ali Şen, eşi merhume Bente Şen'in tabutunu cenaze aracına kadar en önde kendisi taşıdı.

    Kılınan cenaze namazının ardından Bente Şen, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:20
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