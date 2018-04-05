Aziz Yıldırım davul-zurna ile karşılandı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    davul-zurna ile karşılandı

    Aziz Yıldırım davul-zurna ile karşılandı

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , Diyarbekirspor'un daveti üzerine geldiği memleketi 'da, "Memleketine hoşgeldin" pankartı ve davul zurna ile karşılandı.

    Diyarbekirspor'un daveti ile 'a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerini havalimanında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbekirspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor yöneticileri ve taraftarları karşıladı. "Memleketine hoşgeldin" yazılı pankart ve davul-zurna ile karşılanan Yıldırım'a taraftarlar çiçekler verdi. Yıldırım ve beraberindekilerin program kapsamında merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı köyünde giderek orada basket potalarının açılışını yapacakları ve daha sonra protokol ziyaretleri gerçekleştirecekleri öğrenildi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:14
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