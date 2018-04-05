Aziz Yıldırım davul-zurna ile karşılandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbekirspor'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır'da, "Memleketine hoşgeldin" pankartı ve davul zurna ile karşılandı.
Diyarbekirspor'un daveti ile Diyarbakır'a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyelerini havalimanında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbekirspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor yöneticileri ve taraftarları karşıladı. "Memleketine hoşgeldin" yazılı pankart ve davul-zurna ile karşılanan Yıldırım'a taraftarlar çiçekler verdi. Yıldırım ve beraberindekilerin program kapsamında merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı köyünde giderek orada basket potalarının açılışını yapacakları ve daha sonra protokol ziyaretleri gerçekleştirecekleri öğrenildi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:14
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Yorum
OFLİİİ OLAAA AĞAOĞLU BUNLARMİYDİ O ÇOK İŞ BİLEN YÖNETİCİ KADRON.ULA BUNLARIN DENENMİŞLİĞİ VAARRR.EVVELİYATLARI BELLİ.ÇÖKÜŞÜN BAŞ MİMARLARI.YAZIIIIK
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Yorum
BEŞİKTAŞ DOĞRU DİYORSUN AHMET EFENDİ DÜNYALARI ALACAK KADAR PARANIZ VAR SEN KALK İSMAİL KÖYBAŞINI AL ATIFI AL GÜLDÜRME ADAMI GELECEK OLSA ROBEN GELİR
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