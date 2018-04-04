Robben'den flaş transfer itirafı!
Yıllardır takımlarımızın transfer gündeminden düşmeyen bir isim Arjen Robben.
Önümüzdeki yıl için Fenerbahçe'nin en büyük transfer hedefi olacağına yönelik iddialar manşetlerden düşmüyor. Tabi ki diğer büyük takımlarımızın da yıldız oyuncuya ilgisinin olduğu bilinen bir gerçek.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:42
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
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