Robben'den flaş transfer itirafı! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Robben'den flaş transfer itirafı!

    Robben'den flaş transfer itirafı!

    Yıllardır takımlarımızın transfer gündeminden düşmeyen bir isim Arjen Robben.

    Önümüzdeki yıl için Fenerbahçe'nin en büyük transfer hedefi olacağına yönelik iddialar manşetlerden düşmüyor. Tabi ki diğer büyük takımlarımızın da yıldız oyuncuya ilgisinin olduğu bilinen bir gerçek.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:42
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