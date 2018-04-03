Şampiyon, taraftarla buluştu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Şampiyon, taraftarla buluştu

    Şampiyon, taraftarla buluştu
    Doğuş Takımı oyuncularından , Wanamaker ve Thompson, QNB Finansbank'ın şube açılışında düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Forma ve diğer ürünleri imzalayan yıldızlar, taraftarlarla fotoğraf da çektirdi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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