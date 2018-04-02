Ekici’nin forması garanti görünüyor, İsla dönebilir – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Ekici’nin forması garanti görünüyor, İsla dönebilir

    Ekici’nin forması garanti görünüyor, İsla dönebilir

    'ın karşısında sahaya süreceği onbir merakla bekleniyor.

    'ın karşısında sahaya süreceği onbir merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli hoca, derbisinde Aatıf'ı kesip 'yi orta alana monte etmiş, Fernandao'nun yerine ise ile maça başlamıştı. Kocaman forvette bugün Fernandao'ya dönebilir, Ekici'nin yeri ise garanti görünüyor. Savunmanın sağında Şener Özbayraklı'nın yerine bu kez İsla'nın oynaması da ihtimaller arasında.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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