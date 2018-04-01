Kayseri, Fener'e iyi gelmiyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    , Fener'e iyi gelmiyor

    <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>, Fener'e iyi gelmiyor

    ile , lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 43 maçta 27, 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

    Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında 'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

    Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor
    , ile 'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı.

    Taraflar arasında geçen sezon 'daki karşılaşma 3-3 bitti, 'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında 'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı.

    Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

    Kayseri'deki maçlar
    Fenerbahçe ile Kayserispor, 'de yarın 22. kez karşılaşacak.

    Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

    Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı.

    Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.

    Tarihi sonuçlar
    Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

    Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle 'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:24
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