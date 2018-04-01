Fenerbahçe Kayseriye'ye hazır – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Kayseriye'ye hazır

    Fenerbahçe Kayseriye'ye hazır

    , 'in 27. haftasında yarın 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    , 'in 27. haftasında yarın 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Fenerbahçe, akşam saatlerinde özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 'ye gidecek.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:24
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