Fenerbahçe, Kayseri'de
Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi. Havaalanındaki taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi. Havaalanındaki taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta kapanış karşılaşması için Fenerbahçe Kayseri'ye geldi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik kadro ve futbolcular Erkilet Havaalanı'nda çiçeklerle karşılandı. Kafile güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor ile Fenerbahçe yarın 20.00'de Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:27
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Fenerbahçe, Kayseri'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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