Fenerbahçe, Kayseri'de – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Fenerbahçe, Kayseri'de

    'de yarın 'la karşılaşacak olan , 'ye geldi. Havaalanındaki taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

    'de yarın 'la karşılaşacak olan , 'ye geldi. Havaalanındaki taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

    Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta kapanış karşılaşması için Fenerbahçe Kayseri'ye geldi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik kadro ve futbolcular Erkilet Havaalanı'nda çiçeklerle karşılandı. Kafile güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor ile Fenerbahçe yarın 20.00'de Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:27
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