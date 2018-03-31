Valbuena umudunu kesti

Kocaman sol kanatta önce Aatıf’ı sonra Mehmet Ekici’yi tercih etti. Valbuena, Kayseri maçında da yedek kalacak. Fransız futbolcu 11’den umudunu kesti!

LİGİN 2. yarısının çok büyük bölümünde yedek kalan Valbuena'nın umudu yavaş yavaş tükeniyor. Sol kanatta sürekli Aatıf'a şans veren Aykut Kocaman, son Galatasaray derbisinde Aatıf'ı kesmiş ama yine Valbuena'yı oynatmayarak Mehmet Ekici'yi sahaya sürmüştü.



BÖYLE DEVAM ETMEZ!

Mathieu Valbuena'nın zorlu Kayseri deplasmanında da ilk 11'de düşünülmediği, durumun farkında olan Fransız futbolcunun mücadele azminin zayıfladığı öğrenilildi. Ligin sonuna kadar şu şekilde devam etmesi durumunda Valbuena'nın kendisine gelen cazip tekliflere daha sıcak bakabileceği de kulübe yakın çevrelerden gelen haberler arasında.



İSTEYENİ ÇOK

Valbuena'nın menajeri Çin'den felen tekliflerin çok cazip olduğunu daha önce 2 kez açıklamıştı.