Valbuena umudunu kesti
Kocaman sol kanatta önce Aatıf’ı sonra Mehmet Ekici’yi tercih etti. Valbuena, Kayseri maçında da yedek kalacak. Fransız futbolcu 11’den umudunu kesti!
BÖYLE DEVAM ETMEZ!
Mathieu Valbuena'nın zorlu Kayseri deplasmanında da ilk 11'de düşünülmediği, durumun farkında olan Fransız futbolcunun mücadele azminin zayıfladığı öğrenilildi. Ligin sonuna kadar şu şekilde devam etmesi durumunda Valbuena'nın kendisine gelen cazip tekliflere daha sıcak bakabileceği de kulübe yakın çevrelerden gelen haberler arasında.
İSTEYENİ ÇOK
Valbuena'nın menajeri Çin'den felen tekliflerin çok cazip olduğunu daha önce 2 kez açıklamıştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:18
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Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
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Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
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İlyasova: Kesin blok
Toplam 1
Yorum
ALİ ELLERİNE KOLLARINA YÜREĞİNE SAĞLIK ERSAN BU BLOK DEĞİL ŞAMAR ŞAMAAR
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