Bu haberler hep yapılıyor – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Bu haberler hep yapılıyor

    Bu haberler hep yapılıyor

    ve ABD MLS Ligi'nden sonra 'dan da ciddi teklifler alan Valbuena, konu hakkında yorum yapmıyor.

    ve ABD MLS Ligi'nden sonra 'dan da ciddi teklifler alan Valbuena, konu hakkında yorum yapmıyor. Böyle haberlerin her zaman yapıldığını söyleyen Fransız yıldız, "Şu an gerçek olan tek şey var; o da 'nin oyuncusu olduğum" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:24
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