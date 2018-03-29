Trabzon biletleri satışta – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    biletleri satışta

    <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a> biletleri satışta
    ÖTE yandan Fenerbahçe Doğuş'un 7 Nisan Cumartesi günü ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçının bilet satışı başladı. Dün kongre üyeleri ve taraftar kart sahipleri, bugün de genel satışa sunulacak biletlerin fiyatları 30 TL ile 500 TL arasında değişiyor.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:38
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