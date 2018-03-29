Skrtel’in keyfi yerinde – Fotomaç – 29 Mart 2018
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HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
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    ’in keyfi yerinde

    <a href="/index/skrtel?id=11ce09ee-688e-4eb4-bcc1-fbda6e0bc456" class="" rel="tag">Skrtel</a>’in keyfi yerinde
    Slovakya'nın Tayland ile oynadığı hazırlık maçında dili boğazına kaçan , dünkü idmanla takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcunun keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Oyuncunun yaşadığı hayati tehlikenin ardından milli takım doktoru her türlü tahlilin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:39
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