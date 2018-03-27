Soldado'ya uyarı!
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado şu ana kadar sergilediği performansla sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğratmış durumda...
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:39
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Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Takıma 4-5 gün izin verirsen biz bu maçı kazanamayız..adamlar üstümüze gelecek kesin ona göre defans yaptırma yine..ortasahada kitle gs yi.
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 3
Yorum
Fatih hocam lig bitiyor biz hala defans yapıyoz biz ne zaman hücum futbolu göreceğiz ?
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Galatasaray'ın korkulu rüyası
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Size kendimizi hala tanıtamamışız anlaşılan .Neyse özgüven nasıl kırılır haftasonu ts den öğrenin..
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