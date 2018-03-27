Soldado'ya uyarı! – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ya uyarı!

    Soldado'ya uyarı!

    Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado şu ana kadar sergilediği performansla sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğratmış durumda...

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Soldado'ya uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN