Kocaman'ın önceliği defans!

Boluspor ile yapılan hazırlık maçında 6-2 kaybeden sarı-lacivertlilerde defansif anlamdaki sorunlar yine gün yüzüne çıktı. Kadrodaki 3 savunmacı; Neustadter (Rusya), Neto (Portekiz) ve Skrtel (Slovakya) milli takımlarında olduğu için Aykut Kocaman'ın elinde hiç defans oyuncusu kalmadı.

Milliyet'in haberine göre; Tecrübeli teknik adamın alttan gelen gençlerin seviyesini de henüz üst taraf hiç yeterli görmemesi bir kez daha netleşti. Başta Batuhan Yılmaz ve Andreas Kilit gibi gençlerin Boluspor maçında görüldüğü üzere henüz hazır olmaması Kocaman'ı haklı çıkardı. Gelecek sezon şartlar ne olursa olsun transfer döneminde stoper konusu ağırlık kazanacak ve ilk öncelik olacak.

Defans hattında şu an Neto'nun kiralık oynaması, Martin Skrtel'in son dönemde yaşadığı diz sakatlığı ve Neustadter'in de esas mevkiisinin orta saha olması yapılacak planlara ışık tutacak önemli faktörler.

ÖNCELİK DEFANS

Kocaman'ın kafasında her zaman takımın en eksik bölgesi olarak stoper hattının tutulduğu da biliniyor. İlk etapta lig bitene kadar 8 haftada savunma bölgesi tolere edilmeye çalışılacak.

Yeni sezonda da Avrupa kupaları ve lig yarışı öncesi en az 4 stoperli bir yapı kurulmaya çalışalacak. Son 2 sezondur lige başlarken hep 3 savunmacıyla yola çıkan ve bunun acısını çeken sarı-lacivertliler, transfer yaparken bu bölgeye nokta atışı yapacak.

ARDINDAN SOL BEK

Sarı-lacivertlilerde savunma hattında bir diğer bölüm bekler olacak. Savunma beklerine de takviye düşünüldüğü biliniyor. Devre arası dönemini transfer yapmadan geçiren sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi hamlelerini bu noktalara göre yapacak. Aykut Kocaman'ın en çok tercih edeceği bölgelerden biri sol bek olması bekleniyor.