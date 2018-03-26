‘FİFA korkusu’ affettirdi – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ‘FİFA korkusu’ affettirdi

    ‘FİFA korkusu’ affettirdi
    Uzun süre kaldıktan sonra yeniden takıma dönen 'ın affedilmesinin nedeni; futbolcuların haklarını koruyan FIFPro ile 'nın yaptığı anlaşma çıktı... O anlaşmaya göre takımlar oyuncularını uzun süre kadro dışı bırakıp tek başına çalışmaya zorlayamıyor. Eğer Ozan affedilmeseydi, F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek hem bonservisini bedelsiz alma hem de kontratının sonuna kadar alacağı olan tüm rakamı tahsil edebilecek konuma gelecekti.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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