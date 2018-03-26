Fenerbahçeli futbolcu ölümden döndü!
Slovakya Milli Takımı kaptanı Fenerbahçeli Skrtel, Tayland ile oynanan karşılaşmada talihsiz anlar yaşadı
Suratına yakın mesafeden sert biçimde top çarpan Skrtel baygınlık geçirdi.
Skrtel'in nefes yolunun tıkanmasıyla bir süre nefessiz kaldığı belirtildi.
Slovak yıldız yapılan müdahalenin ardından kendine gelirken teknik direktör Ján Kozák tedbir amacıyla Skrtel'i oyundan çıkardı. Maçı 3-2 kazanan Slovaklar Royal Cup'ın sahibi olurken kupayı Skrtel kaldırdı.
FENERBAHÇE'DEN SKRTEL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Martin Skrtel'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Slovakya ile Tayland milli takımları arasında yapılan hazırlık maçında futbolcumuz Martin Skrtel'in başına aldığı top darbesiyle kısa süreli baygınlık geçirdiği haberini üzülerek takip ettik.
Yapılan müdahalenin ardından, sağlık durumu normale dönerek maça devam eden ve durumu şu an iyi olan futbolcumuz Martin Skrtel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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