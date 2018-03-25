Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan Fenerbahçeli Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayınlandı
Galatasaray Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan Fenerbahçeli Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:40
-
Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
Toplam 1
Yorum
AK Aykut çok mu göze girmiş?
-
Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi devirdi!
Toplam 1
Yorum
gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
-
"Beni rezil ettiniz"
Toplam 17
Yorum
Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.