Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

    Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

    Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan için geçmiş olsun mesajı yayınlandı

    Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

    Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

    "Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli 'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:40
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