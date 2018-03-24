West Brom’dan yaylım ateş!
FENERBAHÇE'nin Chadli ve Rondon için West Brom'un düşmesini beklediği iddiası İngiliz ekibinin sportif direktörü Richard Garlick'i çileden çıkardı... Burke, Leko, Livermore ve Field dahil hiçbir oyuncularını bırakmak istemediklerini açıklayan Garlick, "Türkler fırsatçılık yapmak istiyor olabilir ama burası West Brom. Biz istediğimiz oyuncuyu alır veya bırakırız" ifadelerini kullandı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
West Brom’dan yaylım ateş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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