West Brom’dan yaylım ateş! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ’dan yaylım ateş!

    <a href="/index/west-brom?id=e381e9d7-a6ef-4e8b-ac42-1e4eb33bcd3a" class="" rel="tag">West Brom</a>’dan yaylım ateş!
    'nin Chadli ve Rondon için 'un düşmesini beklediği iddiası İngiliz ekibinin sportif direktörü Richard Garlick'i çileden çıkardı... Burke, Leko, Livermore ve Field dahil hiçbir oyuncularını bırakmak istemediklerini açıklayan Garlick, "Türkler fırsatçılık yapmak istiyor olabilir ama burası . Biz istediğimiz oyuncuyu alır veya bırakırız" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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