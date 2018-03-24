Büyük değişim

SARI-lacivertli ekipte şampiyonluk için futbolcularına 8'de 8'i hedef gösteren teknik direktör Aykut Kocaman, bu doğrultuda yepyeni kararlar aldı. Kocaman'ın, milli maçlar için verilen ara sonrasında kadroda önemli değişiklikler yapacak. Tecrübeli çalıştırıcının, Mehmet Ekici, Valbuena ve Soldado gibi yıldızları son dönemeçte ilk onbirde sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu üç oyuncunun aynı anda ilk 11'de olması demek, Fenerbahçe'nin bundan sonra daha ofansif ve riskli bir oyunu tercih etmesi demek... Kocaman'ın bu riski göze aldığı ve buna göre bir sistem kurguladığı ileri sürüldü.'



'ŞAMPİYONLUK MÜMKÜN'

Savunma bloğu ve orta alanda Mehmet Topal-Josef ikilisini bozmak istemeyen Kocaman'ın, Mehmet Ekici'yi de ofansif orta saha göreviyle bu ikilinin hemen önünde düşündüğü ifade ediliyor. Yeni kurguda Giuliano ve Valbuena kanatlarda yer alırken, forvet görevi de Soldado'nun olacak. Kanat beklerinden de hücuma daha çok katkı yapmalarını talep eden Aykut Kocaman'ın, skor avantajını maçın başında elde eden bir takım oluşturmak istediği belirtiliyor. Rakiplerinin birbirleri ile oynayacağını göz önünde bulunduran ve şampiyonluğun hala mümkün olduğunun altını çizen Kocaman, "Tüm maçlarımızı kazanırsak hedefimize ulaşırız" görüşünde.

Dirar'a kulübe görünüyor

Son haftalarda takım performansındaki düşüş ve eskiye oranla rakibe çok pozisyon veren görüntü, Aykut Kocaman'ı değişime zorluyor. Özellikle savunmanın göbeğinde ve ön libero pozisyonundaki oyuncuları milli takım dönüşünde uyarma kararı alan tecrübeli teknik adam, Aatıf'tan sonra Nabil Dirar'ı da gözden çıkartıp yedek kulübesine çekebilir.



'Ekici' merkezli oyun

Aykut Kocaman, ligde kalan 8 maçta Mehmet Ekici'den daha fazla faydalanmak istiyor. Yetenekli futbolcu, milli maç için verilen arada özel kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor.