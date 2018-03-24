Az oynuyor ama o burada mutlu
Valbuena’nın menajeri Bernes, Fransız yıldızın F.Bahçe’ye geldiği için pişman olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın fazla forma şansı vermeyen ve geleceği tartışmaya açılan Mathieu Valbuena için menajeri Jean- Pierre Bernes'ten açıklama geldi. Valbuena'nın iddia edildiği gibi F.Bahçe'ye geldiği için bir pişmanlığı olmadığını söyleyen Bernes, "O, futbolu çok seven bir çocuk. Lyon'da kalmayı tercih etmedi çünkü Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Türkiye'den büyük bir teklif aldı ve gitti. Şu an az oynuyor, belki biraz üzülüyor ancak şu anda kimsenin bir pişmanlığı yok" dedi. Valbuena, Çin'den gelen cazip tekliflere rağmen Fenerbahçe'den ayrılmadı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
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aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Az oynuyor ama o burada mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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