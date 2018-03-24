Az oynuyor ama o burada mutlu – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Az oynuyor ama o burada mutlu

    Az oynuyor ama o burada mutlu

    Valbuena’nın menajeri Bernes, Fransız yıldızın F.Bahçe’ye geldiği için pişman olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi

    'de teknik direktör 'ın fazla forma şansı vermeyen ve geleceği tartışmaya açılan için menajeri Jean- Pierre Bernes'ten açıklama geldi. Valbuena'nın iddia edildiği gibi F.Bahçe'ye geldiği için bir pişmanlığı olmadığını söyleyen Bernes, "O, futbolu çok seven bir çocuk. 'da kalmayı tercih etmedi çünkü , Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. 'den büyük bir teklif aldı ve gitti. Şu an az oynuyor, belki biraz üzülüyor ancak şu anda kimsenin bir pişmanlığı yok" dedi. Valbuena, 'den gelen cazip tekliflere rağmen 'den ayrılmadı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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