Normalde bu maçı istemem – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Normalde bu maçı istemem

    Normalde bu maçı istemem

    'un hocası Sait Karafırtınalar, oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

    'un hocası Sait Karafırtınalar, "Normalde, milli takım arasında hazırlık maçı oynama taraftarı değilim ama F.Bahçe maçı önceden planlanmıştı. O yüzden oynanmasında sakınca görmedik" dedi. 'un F.Bahçe'den transferi Melih ise en büyük arzusunun yeniden sarı- lacivertli takıma dönmek olduğunu söyledi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
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